Правительство расширит программу репатриации специалистов

В правительстве обсуждают расширение программы репатриации высококвалифицированных специалистов. Количество таких запросов увеличилось со стороны россиян, которые проживают в европейских странах. По данным Минтруда, наиболее востребованные работодателями направления — IT-специалисты, инженерно-технические работники.
На данный момент в правительстве обсуждают дальнейшее развитие госпрограммы по репатриации соотечественников, сообщили «Известия» со ссылкой на Минпромторг. В частности, планируется ввести дополнительные льготы для привлечения высококвалифицированных кадров, проживающих за рубежом.
Сейчас в госорганы поступает множество обращений от россиян, которые в свое время переехали жить за границу. Они сообщают, что им и семьям некомфортно находиться в некоторых странах, где допускается давления на русских. Особенно много запросов идет со стороны россиян, которые проживают в европейских странах. Среди этих граждан много высококвалифицированных специалистов, в которых чрезвычайно нуждается экономика РФ.
Координатором существующей программы по переселению соотечественников является МВД, но в нынешней ситуации и с учетом специфики переселенцев большая роль в этом процессе, скорее всего, будет отведена Минпромторгу и Минтруду.
Минтруд поддержал идею расширения программы репатриации для высококвалифицированных соотечественников. Программа востребована со стороны работодателей и регионов, отметили в министерстве. По данным Минтруда, наиболее востребованные работодателями направления — IT-специалисты, инженерно-технические работники.
Фото на обложке: CatwalkPhotos /
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