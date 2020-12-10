2 декабря состоялся финал акселерационной программы «Начни иначе» для социальных предпринимателей и НКО в сфере инклюзии, организованной центром поддержки социальных инноваций и предпринимательства Impact Hub Moscow и «Росбанком». Участники разрабатывали решения для социальных проектов, чтобы помочь им стать финансово устойчивыми.

Impact Hub Moscow и «Росбанк» выбрали лучшие проекты акселерационной программы «Начни иначе»