Ирина Печерская
2 декабря состоялся финал акселерационной программы «Начни иначе» для социальных предпринимателей и НКО в сфере инклюзии, организованной центром поддержки социальных инноваций и предпринимательства Impact Hub Moscow и «Росбанком». Участники разрабатывали решения для социальных проектов, чтобы помочь им стать финансово устойчивыми.
Impact Hub Moscow и «Росбанк» выбрали лучшие проекты акселерационной программы «Начни иначе»Ирина Печерская
Победителями стали:
- инклюзивные мастерские для детей и молодых людей «Мастера и Маргарита»;
- цифровая платформа для реабилитации детей с церебральным параличом PlantyGo;
- детский инклюзивный центр «Йом-йом»;
- программа по сопровождению и организации передвижения детей с ОВЗ в городе «Уверенный шаг»;
- инклюзивный интерактивный театр «Кот Морковкин»;
- городской центр для взрослых и подростков с особенностями развития «Дом удивительных людей»;
- социально-предпринимательские площадки для молодых людей с ОВЗ «Квартал Луи»;
- ресурсная онлайн-площадка спортивных секций для людей с инвалидностью SameSport;
- производство каш в эко-упаковке с вовлечением людей с ментальными особенностями «Между нами»;
- школа социального блогера для подростков и молодых людей с инвалидностью;
- швейный коворкинг и цифровая школа кройки и шитья «Мода равных».
В рамках программы «Начни иначе» проходили:
- встречи с экспертами и мастер-классы;
- консультации с психологами сервиса YouTalk;
- уроки по проработке бизнес-модели и менеджмента.
- обучение на курсах по product/market fit для участников трека «Цифровые и технологические продукты».
В этом году нам было особенно непросто сделать выбор — все финалисты достигли хороших результатов за время обучения в программе, и выбрать лучших оказалось сложной задачей. Мы надеемся, что все участники программы «Начни Иначе» по-новому взглянули на свой бизнес, поработав с экспертами.
С 2018 программа «Начни иначе» помогла более чем 40 организациям и социальным стартапам, занимающимся трудоустройством, обучением и социализацией людей с особенностями развития.
Фото на обложке: Aniwhite/shutterstock.com
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