Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Impact Hub Moscow и «Росбанк» выбрали лучшие проекты акселерационной программы «Начни иначе»

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

2 декабря состоялся финал акселерационной программы «Начни иначе» для социальных предпринимателей и НКО в сфере инклюзии, организованной центром поддержки социальных инноваций и предпринимательства Impact Hub Moscow и «Росбанком». Участники разрабатывали решения для социальных проектов, чтобы помочь им стать финансово устойчивыми.

Impact Hub Moscow и «Росбанк» выбрали лучшие проекты акселерационной программы «Начни иначе»

Победителями стали:

  • инклюзивные мастерские для детей и молодых людей «Мастера и Маргарита»;
  • цифровая платформа для реабилитации детей с церебральным параличом PlantyGo;
  • детский инклюзивный центр «Йом-йом»;
  • программа по сопровождению и организации передвижения детей с ОВЗ в городе «Уверенный шаг»;
  • инклюзивный интерактивный театр «Кот Морковкин»;
  • городской центр для взрослых и подростков с особенностями развития «Дом удивительных людей»;
  •  социально-предпринимательские площадки для молодых людей с ОВЗ «Квартал Луи»;
  • ресурсная онлайн-площадка спортивных секций для людей с инвалидностью SameSport;
  • производство каш в эко-упаковке с вовлечением людей с ментальными особенностями «Между нами»;
  •  школа социального блогера для подростков и молодых людей с инвалидностью;
  • швейный коворкинг и цифровая школа кройки и шитья «Мода равных».

В рамках программы «Начни иначе» проходили:

  • встречи с экспертами и мастер-классы;
  • консультации с психологами сервиса YouTalk;
  • уроки по проработке бизнес-модели и менеджмента.
  • обучение на курсах по product/market fit для участников трека «Цифровые и технологические продукты».
В этом году нам было особенно непросто сделать выбор — все финалисты достигли хороших результатов за время обучения в программе, и выбрать лучших оказалось сложной задачей. Мы надеемся, что все участники программы «Начни Иначе» по-новому взглянули на свой бизнес, поработав с экспертами.
Елена Кожадей, директор департамента коммуникаций и рекламы «Росбанка»

С 2018 программа «Начни иначе» помогла более чем 40 организациям и социальным стартапам, занимающимся трудоустройством, обучением и социализацией людей с особенностями развития.

Фото на обложке: Aniwhite/shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

10 декабря 2020

УРАЛСИБ Tech 2021

11 декабря 2020

Agro Data Science Cup

12 декабря 2020

Glorax Infotech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма