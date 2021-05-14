Петербургский прокурор попросил у суда запретить пост в Instagram-аккаунте Dolce&Gabbana

В Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск о запрете в РФ видео, опубликованного в инстаграм-аккаунте Dolce&Gabbana, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. В ролике девушки-модели целуются.

Dolce&Gabbana / Instagram.com

В иске прокурора заявлена формулировка «о признании информации, распространяемой в интернете, запрещенной к распространению на территории РФ».

Прокурорская проверка установила, добавили в пресс-службе, что в этом видео «содержится информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения».

Пост был опубликован 13 февраля. Иск зарегистрировали, но оставили без движения до 7 июня.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!