Петербургский прокурор попросил у суда запретить пост в Instagram-аккаунте Dolce&Gabbana

В Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск о запрете в РФ видео, опубликованного в инстаграм-аккаунте Dolce&Gabbana, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. В ролике девушки-модели целуются.
Dolce&Gabbana / Instagram.com
В иске прокурора заявлена формулировка «о признании информации, распространяемой в интернете, запрещенной к распространению на территории РФ».
Прокурорская проверка установила, добавили в пресс-службе, что в этом видео «содержится информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения».
Пост был опубликован 13 февраля. Иск зарегистрировали, но оставили без движения до 7 июня.
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