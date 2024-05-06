Эти модели не участвуют в съемках — они продают свои фото, созданные ИИ

Благодаря технологиям моделям больше не нужно проходить кастинги и даже появляться на фотосессиях. Платформы, такие как AI Fashion, позволяют им сотрудничать с брендами и зарабатывать, не выходя из дома — нужно лишь предоставить свои фото, а об остальном позаботится ИИ.

Андрей Бурак переехал из Беларуси в Лос-Анджелес пять лет назад. Первое время он подрабатывал моделью — участвовал в нескольких фотосессиях и даже дважды ходил по подиуму на Неделе моды в Лос-Анджелесе.

По его словам, временами эта работа вызывала сильный стресс — приходилось долго ждать в очередях на кастингах, отвечать на наводящие вопросы от кастинг-директоров и получать постоянные отказы.

Сейчас Бурак больше не стоит в очередях. Ранее в этом году он загрузил несколько десятков своих фотографий, в том числе селфи и профессиональные снимки из портфолио, на AI Fashion. Эта платформа платит моделям за то, что использует их изображения, сгенерированные ИИ, для модных кампаний и сайтов электронной коммерции.

Теперь бренды связываются с Бураком через AI Fashion, а он одобряет или отклоняет их предложения. В случае одобрения платформа сможет генерировать фотографии с ним в одежде этого бренда.

Слева — одна из фотографий, которые Андрей Бурак загрузил на AI Fashion; справа — изображение с ним, сгенерированное ИИ. Фото в тексте: Андрей Бурак / AI Fashion

«Это отличная возможность», — говорит Бурак. AI Fashion приносит ему пассивный доход, пока он занимается своей продюсерской компанией.

Подобные услуги предлагают и другие стартапы. По словам сооснователя и CEO AI Fashion Дэниела Цитрона, его платформа выделяется тем, что вовлекает в процесс реальных моделей.

В некотором смысле компания делает ставку на то, что и бренды предпочтут такой подход — будь то из-за нежелания исключать моделей из творческого процесса или репутационного риска, связанного с использованием исключительно ИИ-моделей.

В прошлом году производитель одежды Levi Strauss начал сотрудничать с Lalaland AI, чтобы представлять одежду на разных фигурах. Пользователи соцсетей раскритиковали бренд за то, что он решил работать с виртуальными моделями, а не с реальными людьми.

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Один из клиентов AI Fashion — модный бренд Anne Klein. Как утверждает Дуг Вайс, старший вице-президент по электронной коммерции и ИИ WHP Global, материнской компании Anne Klein, AI Fashion «создает новые возможности как для моделей, так и для брендов, сохраняя человеческую креативность в центре процесса».

Доход от AI Fashion зависит от таких факторов, как популярность бренда и модели, а также количество изображений.

Микаэла Келли (сейчас она мама-домохозяйка и живет в Лос-Анджелесе) была выбрана для пилотного проекта Anne Klein через AI Fashion. По ее словам, она ценит возможность получать пассивный доход, хотя изначально сомневалась, стоит ли загружать свои фото на платформу.

«ИИ пугал меня, поскольку он всегда ассоциировался с негативными последствиями, например с кражей личности», — говорит Келли. Ее также беспокоило, что третья сторона сможет создавать любые изображения с ней по своему усмотрению. AI Fashion заявляет, что на сгенерированных фото могут быть разные позы, обстановка, освещение и одежда.

Подробнее изучив этот вопрос, Келли все же решила присоединиться к AI Fashion. По ее словам, платформа заботится о независимости моделей. У нее есть возможность отказаться от любой кампании, в которой ей будет некомфортно участвовать.

Изображение модели Летисии Джейкобсон, сгенерированное ИИ. Фото в тексте: AI Fashion

Летисия Джейкобсон, которая также была выбрана для пилотного проекта Anne Klein, рассказывает, что когда впервые увидела свое фото, созданное ИИ, она ощутила нечто вроде «внетелесного опыта».

Однако Джейкобсон планирует оставаться на платформе. «С каждым днем ИИ становится неотъемлемой частью нашей жизни, — говорит она. — И если есть способ сохранить человеческий элемент в этом процессе и сделать его финансово выгодным для участников, я не вижу в этом ничего плохого».

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Фото на обложке: ivan_kislitsin / Shutterstock