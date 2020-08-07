Модераторы Facebook призвали рекламодателей продлить бойкот

Существующие и бывшие модераторы Facebook требуют продлить бойкот рекламодателей. По их словам, действиям необходимы долгосрочные обязательства, а не просто пиар-ход. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на слова сотрудников компании.

Отмечается, что один из модераторов, который попросил остаться анонимным, сказал, что без долгосрочных обязательств существующий бойкот станет «обычным пиар-ходом».

Напомним, что бойкот был организован в середине июня. Так компании-рекламодатели ответили на предполагаемое бездействие Facebook по поводу разжигания ненависти на сайте. По собственным данным, это крупнейший бойкот рекламодателей в истории сайта. В последнее время к нему присоединились британские Innocent Drinks, Pukka Herbs и компания по производству готовых блюд Cook. Кроме того, в инициативе участвуют Disney, Unilever и Volkswagen.

Бойкот должен был закончиться в конце июля. Однако еще до его начала многие сотрудники сомневались в эффективности данной инициативы. Они указывали, что рекламный доход Facebook в большинстве случаев складывается из заказов небольших компаний.

«Миллионы малых предприятий должны будут платить за рекламу: это все, что они могут сделать», — говорит бывший модератор Facebook в Ирландии Крис Грей.

Еще один модератор, который сейчас работает в компании подтвердил, что «рабочая нагрузка останется прежней». Но он добавил, что теперь контент будет рассматриваться по-другому.

Другой модератор компании напомнил о протесте сотрудников в мае этого года. Тогда работники были недовольны тем, как обрабатываются сообщения Дональда Трампа. Модератор отметил, что сообщения рекламодателей тоже должны тщательно анализироваться.

«Если некоторые виды сообщений недопустимы, тот факт, что люди платят за их публикацию, не должен иметь никакого значения. Ранее я сообщал о некоторых рекламных объявлениях, которые, по моему мнению, нарушают правила, но они были оставлены на сайте», — комментирует сотрудник Facebook.

Вице-президент глобальной бизнес-группы Facebook Кэролин Эверсон в ответ на сложившуюся ситуацию отметила, что компания сосредоточенно работает с вопросом устранения ненавистнических высказываний.

«Мы беседуем с маркетологами и общественными правозащитными организациями и стараемся вместе быть силой добра», — говорит Эверсон.

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