Бизнес попросил Минпромторг промаркировать спортпит

Бизнес предложил ввести с 1 октября 2025 года маркировку спортивного питания. Об этом сказано в письме Национальной ассоциации индустрии спортивного питания в Минпромторг, с копией ознакомились «Известия».
Бизнес таким способом хочет отрегулировать ситуацию с серым импортом, так как на рынок часто попадает продукция неизвестного происхождения.
В министерстве готовы рассмотреть предложение. По словам экспертов, производителям и импортерам спортпита не понадобятся какие-то дополнительные ресурсы, ведь аналогичный опыт по идентификации БАДов уже есть.
- В 2023 году параллельный импорт спорттоваров пока не обеспечил стабильность поставок и цен. В результате компании стали запускать собственные бренды: дистрибьютор спортивной одежды и обуви Lestate создал марку Rank, а «Спортмастер» запустил линейку товаров под брендом Athlex.
Фото на обложке: Dmitry Melnikov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Куда пойти, если вы хотите запустить бизнес в Латинской Америке
- 2 Крах Fisker: как хаос и самонадеянность погубили «новую Tesla»
- 3 10 тысяч шагов в день — обязательная норма или миф? Разбираемся с врачами
- 4 Как Web3-проекты меняют взаимодействие между болельщиками и спортсменами
- 5 Запустили FoodTech-проект и сервис автомойки для АЗС: финалисты StartupDrive — об итогах участия в акселераторе
ВОЗМОЖНОСТИ
14 июня 2024
15 июня 2024
16 июня 2024