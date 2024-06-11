Бизнес попросил Минпромторг промаркировать спортпит

Бизнес предложил ввести с 1 октября 2025 года маркировку спортивного питания. Об этом сказано в письме Национальной ассоциации индустрии спортивного питания в Минпромторг, с копией ознакомились «Известия».

Бизнес таким способом хочет отрегулировать ситуацию с серым импортом, так как на рынок часто попадает продукция неизвестного происхождения.

В министерстве готовы рассмотреть предложение. По словам экспертов, производителям и импортерам спортпита не понадобятся какие-то дополнительные ресурсы, ведь аналогичный опыт по идентификации БАДов уже есть.

В 2023 году параллельный импорт спорттоваров пока не обеспечил стабильность поставок и цен. В результате компании стали запускать собственные бренды: дистрибьютор спортивной одежды и обуви Lestate создал марку Rank, а «Спортмастер» запустил линейку товаров под брендом Athlex.

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