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Reuters: инвесторы готовят акцию протеста в офисах ВТБ из-за заморозки их активов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Reuters сообщил о готовящихся протестах в офисах банка ВТБ. Инвесторы-клиенты банка требуют вернуть им замороженные после начала спецоперации на Украине активы. Количество инвесторов, активы которых оказались замороженными, оценили в 500 тысяч человек.

Reuters: инвесторы готовят акцию протеста в офисах ВТБ из-за заморозки их активов

О том, что 11 августа в офисе ВТБ в Петербурге пройдет акция протеста с участием инвесторов с замороженными активами, пишет Reuters.

Участники процесса намерены добиться своего – они хотят увидеть документы, в которых описана ситуация с переводом их активов другим брокерам и их заморозкой. Заявители не исключают привлечение правоохранительных органов для решения вопроса.

Инвесторы намерены добиться встречи с топ-менеджментом банка и потребовать возврата их замороженных активов. Агентство оценило количество готовящихся к протесту инвесторов в 100 человек, а число клиентов банка, активы которых оказались замороженными после начала спецоперации на Украине, в 500 тысяч.

В пресс-службе ВТБ пояснили агентству, что готовы к диалогу с инвесторами. Они, в свою очередь, планируют провести аналогичные акции в офисах банка в других городах.

Фото на обложке: Savvapanf Photo / Shutterstock

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