Инвесторам станет проще вкладываться в городской транспорт

Кабинет министров планирует упростить инвесторам возможность вложений в городскую транспортную инфраструктуру. Заключение концессионного соглашения автоматически даст частному бизнесу право на выполнение регулярных перевозок пассажиров.
Регион сможет стать дополнительным финансовым гарантом при заключении таких долгосрочных соглашений. Это важно, когда речь идёт о совсем небольших муниципальных образованиях, чьи доходы невелики, говорится на сайте правительства.
Инвесторам больше не нужно будет проходить конкурсный отбор. Эти меры помогут привлечь частные инвестиции и обновить не только парк устаревших троллейбусов и трамваев, но и всю инфраструктуру, которая во многих городах сильно изношена, подчеркивается в сообщении.
Поездки по городу, по мнению правительства, станут удобнее и безопаснее для жителей, а правила работы для бизнеса — проще и понятнее.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: mos.ru
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ЦСР предложил создать для стартапов биржу и институт развития
- 2 Самозанятые готовы платить за банковские услуги по подписке – исследование
- 3 Российский разработчик технологий по добыче ископаемых Perfobore привлек $9,3 млн
- 4 Российские ученые составили идеальный рацион питания
- 5 Криптовалютную «Мону Лизу» с автографом создателя Ethereum продадут на аукционе NFT Stars