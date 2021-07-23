Инвесторам станет проще вкладываться в городской транспорт

Регион сможет стать дополнительным финансовым гарантом при заключении таких долгосрочных соглашений. Это важно, когда речь идёт о совсем небольших муниципальных образованиях, чьи доходы невелики, говорится на сайте правительства.

Инвесторам больше не нужно будет проходить конкурсный отбор. Эти меры помогут привлечь частные инвестиции и обновить не только парк устаревших троллейбусов и трамваев, но и всю инфраструктуру, которая во многих городах сильно изношена, подчеркивается в сообщении.

Поездки по городу, по мнению правительства, станут удобнее и безопаснее для жителей, а правила работы для бизнеса — проще и понятнее.

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Фото: mos.ru