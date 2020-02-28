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Digital Horizon будет строить маркетинговые стартапы c рекламной группой Publicis Groupe Russia

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Инвестиционная компания Digital Horizon и рекламная группа Publicis Groupe Russia будут вместе строить с нуля MarTech-стартапы. В первый проект компании вложат до $3 млн за два года. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Digital Horizon.

Digital Horizon будет строить маркетинговые стартапы c рекламной группой Publicis Groupe Russia

Digital Horizon запустила стартап-студию (венчур билдер), который будет создавать стартапы в сфере маркетинга, рекламы и медиа. Первым проектом станет платформа для автоматизации задач. Его будут строить вместе с Publicis Groupe Russia.

За полгода партнеры инвестируют $350 тысяч в разработку прототипа. Если изначальные гипотезы подтвердятся, то в течение двух лет будет вложено до $3 млн.

Решение хотят построить в России и масштабировать его в Европу и США.

«Перерождение рекламной индустрии — факт, который мы наблюдаем, а не перспектива ближайших лет. Конкуренция усиливается, и лидера будет определять готовность развивать и применять технологии», — комментирует директор по трансформации и инновациям Publicis Groupe Russia Елена Клименко.

Как отмечается, венчур билдеры исследуют целевой рынок, находят свободную нишу или новую бизнес-модель, собирают команду, которая может полностью сосредоточиться на разработке и пилотировании минимально жизнеспособного продукта (MVP). Это, по словам представителей компании, повышает шансы стартапа дожить до первых раундов внешних инвестиций. 

«Мы снимаем с лидеров проекта две главные головные боли фаундеров — организационные вопросы (финансовые, юридические, HR и др.) и поиск инвестиций», — объяснила директор по развитию Digital Horizon Полина Флинк.
Фото: SFIO CRACHO / Shutterstock

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