Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Китайские Li-Ning, 361, Erke могут занять пустующие из-за ухода брендов площади в ТЦ

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

На место покинувших российский рынок западных компаний готовы прийти китайские бренды. Причем в прямом смысле: занять оставшиеся от них арендные площади в крупных отечественных ТЦ и ТРЦ.

Китайские Li-Ning, 361, Erke могут занять пустующие из-за ухода брендов площади в ТЦ

Свободными локациями, по данным «Известий», интересуются такие бренды, как Li-Ning, 361, Erke, X-tep, Camel и другие.

В Союзе торговых центров изданию сообщили, что компании из КНР запрашивают информацию о площадях, арендных ставках и всех финансовых и технических деталях, которые говорят о том, что бренды всерьез рассматривают выход на рынок РФ.

До этого момента такой тенденции не было заметно: лишь один китайский бренд — Li-Ning — открыл в России магазины в апреле 2022 года.

Катализатором интереса стали обширные свободные локации в крупных российских ТЦ..

По данным брокера торговой недвижимости CORE.XP, в аутлетах к концу третьего квартала освободилось 3-5% помещений под аренду, а в ТЦ — 9,5%.

В середине ноября консультант прогнозировал рост пустых арендных площадей к концу года до 10–15%, но у «Ивестий» фигурирует уже пересмотренная цифра — 15-20%.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

В том случае, если компании действительно зайду на отечественный рынок, им придется полностью пересматривать многие технологические процессы, чтобы адаптироваться к запросам российских потребителей.

К примеру, может понадобиться создать новые лекала и разработать таблицу размеров в соответствии с отечественной.

Фото на обложке: Unsplash

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Поворот на Восток: как российскому бизнесу найти возможности в Китае
  2. 2 Гонконг: врата в Азию для стартапов
  3. 3 Особенности работы с Китаем: на что обратить внимание, чтобы бизнес-партнерство складывалось благополучно?
  4. 4 Изоляция по-китайски: что делать бизнесу, чтобы решить проблемы логистического кризиса
  5. 5 Три азиатских тренда, которые могут использовать российские компании
Cloud
Узнайте, какие возможности для бизнеса предоставляет облачный провайдер
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

12 декабря 2022

X-MAS HACK 2022

13 декабря 2022

Антихакатон «No-code разработка IT-решений»

14 декабря 2022

HackWagon22

Все ВОЗМОЖНОСТИ