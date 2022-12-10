Китайские Li-Ning, 361, Erke могут занять пустующие из-за ухода брендов площади в ТЦ

На место покинувших российский рынок западных компаний готовы прийти китайские бренды. Причем в прямом смысле: занять оставшиеся от них арендные площади в крупных отечественных ТЦ и ТРЦ.

Свободными локациями, по данным «Известий», интересуются такие бренды, как Li-Ning, 361, Erke, X-tep, Camel и другие.

В Союзе торговых центров изданию сообщили, что компании из КНР запрашивают информацию о площадях, арендных ставках и всех финансовых и технических деталях, которые говорят о том, что бренды всерьез рассматривают выход на рынок РФ.

До этого момента такой тенденции не было заметно: лишь один китайский бренд — Li-Ning — открыл в России магазины в апреле 2022 года.

Катализатором интереса стали обширные свободные локации в крупных российских ТЦ..

По данным брокера торговой недвижимости CORE.XP, в аутлетах к концу третьего квартала освободилось 3-5% помещений под аренду, а в ТЦ — 9,5%.

В середине ноября консультант прогнозировал рост пустых арендных площадей к концу года до 10–15%, но у «Ивестий» фигурирует уже пересмотренная цифра — 15-20%.

В том случае, если компании действительно зайду на отечественный рынок, им придется полностью пересматривать многие технологические процессы, чтобы адаптироваться к запросам российских потребителей.

К примеру, может понадобиться создать новые лекала и разработать таблицу размеров в соответствии с отечественной.

Фото на обложке: Unsplash