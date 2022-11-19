Выручка аутлетов Fashion House выросла на 14% за счет распродаж ушедших брендов

Вопреки падению трафика крупные российские аутлеты смогли сохранить выручку на прежнем уровне или даже нарастить ее за счет распродаж коллекций ушедших с российского рынка зарубежных брендов, выяснил РБК.
Эксперты считают, что аутлеты в принципе пострадали меньше классических торговых центров, пишет портал со ссылкой на консалтинговую компанию CORE.XP.
По данным фирмы, в аутлетах к концу третьего квартала освободилось 3-5% помещений под аренду, а в ТЦ — 9,5% (к концу года может стать 10–15%).
Компании уходят с рынка, уводя с собой и клиентов: посещаемость как ТЦ, так и аутлетов падает. Выручку удается сохранять только за счет распродажи стоков популярных брендов.
РБК приводит такие данные по оттоку клиентов и выручке в период с января по октябрь 2022 года:
- УК Fashion House (два комплекса в Москве и Петербурге): выручка на 14% выше, чем за аналогичный период 2021 года, отток клиентов — 15%;
- УК Hines («Архангельское», «Белая дача Outlet Village» и «Outlet Village Пулково»): выручка в Москве осталась на прежнем уровне, в Санкт-Петербурге выросла на 5%, отток клиентов — 20%;
- УК «Европа» и «Диона» (Vnukovo Outlet Village и Novaya Riga Outlet Village): выручка и трафик остались на прежнем уровне, но вырос средний чек.
«Магазины в аутлетах используются брендами, в том числе уходящими, для реализации остатка стока», — комментирует руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.
В качестве примера можно привести компанию Nike, которая официально закрыла магазины, но заключила договор с российским дистрибьютором Lestate, продающим товары бренда под новым именем NSP.
«Многие глобальные бренды, закрывшие магазины в России, продолжают продажи в нашем аутлете, потому что им нужно распродать сток, мы будем последним местом, где будут прекращены продажи», — подтверждает тренд управляющий директор Fashion House Group Брендон О’Рейли.
Фото на обложке: Артем Беляйкин / Unsplash
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