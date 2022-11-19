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Выручка аутлетов Fashion House выросла на 14% за счет распродаж ушедших брендов

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Вопреки падению трафика крупные российские аутлеты смогли сохранить выручку на прежнем уровне или даже нарастить ее за счет распродаж коллекций ушедших с российского рынка зарубежных брендов, выяснил РБК.

Выручка аутлетов Fashion House выросла на 14% за счет распродаж ушедших брендов

Эксперты считают, что аутлеты в принципе пострадали меньше классических торговых центров, пишет портал со ссылкой на консалтинговую компанию CORE.XP.

По данным фирмы, в аутлетах к концу третьего квартала освободилось 3-5% помещений под аренду, а в ТЦ — 9,5% (к концу года может стать 10–15%).

Компании уходят с рынка, уводя с собой и клиентов: посещаемость как ТЦ, так и аутлетов падает. Выручку удается сохранять только за счет распродажи стоков популярных брендов.

РБК приводит такие данные по оттоку клиентов и выручке в период с января по октябрь 2022 года:

  • УК Fashion House (два комплекса в Москве и Петербурге): выручка на 14% выше, чем за аналогичный период 2021 года, отток клиентов — 15%;
  • УК Hines («Архангельское», «Белая дача Outlet Village» и «Outlet Village Пулково»): выручка в Москве осталась на прежнем уровне, в Санкт-Петербурге выросла на 5%, отток клиентов — 20%;
  • УК «Европа» и «Диона» (Vnukovo Outlet Village и Novaya Riga Outlet Village): выручка и трафик остались на прежнем уровне, но вырос средний чек.

«Магазины в аутлетах используются брендами, в том числе уходящими, для реализации остатка стока», — комментирует руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

В качестве примера можно привести компанию Nike, которая официально закрыла магазины, но заключила договор с российским дистрибьютором Lestate, продающим товары бренда под новым именем NSP.

«Многие глобальные бренды, закрывшие магазины в России, продолжают продажи в нашем аутлете, потому что им нужно распродать сток, мы будем последним местом, где будут прекращены продажи», — подтверждает тренд управляющий директор Fashion House Group Брендон О’Рейли.

Фото на обложке: Артем Беляйкин / Unsplash

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