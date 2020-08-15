Платформа для работы с подписками Qonversion привлекла $850 тысяч от LVL1 и AddVenture

Платформа для работы с подписками в мобильных приложениях Qonversion привлекла $850 тысяч. Инвесторами стали компания сооснователя «ВКонтакте» Льва Левиева LVL1 и венчурный фонд AddVenture. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Qonversion.

Привлеченные средства компания направит на дальнейшее развитие продукта и его продвижение.

Qonversion помогает встраивать подписку в мобильные приложения и получать маркетинговые данные из магазинов приложений и рекламных площадок. Отмечается, что выходящие на рынок приложения с небольшим количеством подписчиков могут пользоваться сервисом бесплатно.

«По итогам 2019 года глобальная выручка от покупок в Apple App Store и Google Play Store составила $120 млрд. При этом одна треть приходится на приложения с подписочной моделью монетизации», — отмечает основатель инвестиционной группы LVL1 Лев Левиев.

Он добавил, что сегмент таких приложений растет. И Qonversion успешно участвует в создании инфраструктуры по данному направлению.

«При разработке Qonversion, основной фокус мы делали на потребности аналитиков и маркетологов мобильных приложений. Например, работа с возвратом пользователей, отменивших подписку или ушедших по истечению пробного периода, может приносить до 5% к выручке», — рассказывает директор по продукту Евгений Вирник.

Qonversion была основана в 2019 году. Штаб-квартира компании располагается в Сан-Франциско. Дополнительный офис находится в Москве. По собственным данным, на сегодняшний день сервис сотрудничает с несколькими сотнями приложений с подпиской.

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