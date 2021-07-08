Летние веранды в Москве будут работать без QR-кодов до 1 августа

Посещать летние веранды заведений общепита в Москве без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Изначально распространить эту систему планировалось уже с 12 июля.

«По просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа включительно», — сообщается в официальном блоге мэра.

По словам Собянина, решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию.

Мэр отметил, что «последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется». Ежедневно в городе прививаются около 100 тысяч человек.

«В этой связи мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе», — заключил Собянин.

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов сообщил RB.ru, что сами предприниматели попросили мэрию продлить срок работы летних веранд без QR-кодов до 1 августа.

«Мы смогли аргументировать и убедить, что без летних веранд сегодня не продержимся. Поэтому их продлили до 1 августа. Мы не просим бессрочно, понимая политику Москвы по этому направлению, — сообщил Миронов. — Будем смотреть, что происходит после 25 июля, и тогда, я думаю, будем либо возвращаться, либо не возвращаться к этому вопросу».

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Фото: Unsplash