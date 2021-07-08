Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Летние веранды в Москве будут работать без QR-кодов до 1 августа

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Посещать летние веранды заведений общепита в Москве без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Изначально распространить эту систему планировалось уже с 12 июля.

Летние веранды в Москве будут работать без QR-кодов до 1 августа

«По просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа включительно», — сообщается в официальном блоге мэра.

По словам Собянина, решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию.

Мэр отметил, что «последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется». Ежедневно в городе прививаются около 100 тысяч человек. 

«В этой связи мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе», — заключил Собянин.

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов сообщил RB.ru, что сами предприниматели попросили мэрию продлить срок работы летних веранд без QR-кодов до 1 августа. 

«Мы смогли аргументировать и убедить, что без летних веранд сегодня не продержимся. Поэтому их продлили до 1 августа. Мы не просим бессрочно, понимая политику Москвы по этому направлению, — сообщил Миронов. — Будем смотреть, что происходит после 25 июля, и тогда, я думаю, будем либо возвращаться, либо не возвращаться к этому вопросу».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Райффайзенбанк» запустил бесплатный курс для предпринимателей о развитии бизнеса
  2. 2 Нужно ли компании внедрять Scrum?
  3. 3 Пять советов, как запустить свой бизнес молодому предпринимателю из региона
  4. 4 Космическая индустрия привлекает все больше инвесторов. И на это есть две причины
  5. 5 Kokoc Group купила первый конструктор лендингов в рунете LPgenerator
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

11 июля 2021

Акселератор Build UP

12 июля 2021

Предакселератор НТИ

13 июля 2021

ИТ Чемпионат Цифровой прорыв

Все ВОЗМОЖНОСТИ