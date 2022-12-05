Система оплаты по картам «Мир» с QR-кодом в смартфоне станет для банков обязательной

В 2023 году система оплаты по картам «Мир» с QR-кодом в смартфоне станет для банков обязательной. Для этого потребуется заменить до 2 млн POS-терминалов в торговых точках.

С 25 апреля 2023 года банки-эквайреры должны обеспечить в половине POS-терминалов прием оплаты по QR-коду, сгенерированному на смартфоне держателя карты «Мир», а с 25 октября — в 85% POS-терминалов. Это новый способ оплаты картой «Мир» с помощью смартфона, сообщил «Коммерсантъ».

По словам собеседника издания на банковском рынке, у большинства банков основная часть терминалов не оборудована ридером для QR-кодов, их придется заменить. Один терминал с ридером стоит 15 тыс. - 20 тыс. рублей, заменить понадобится около 1,85 млн терминалов, а общие затраты на переоборудование могут обойтись банкам в десятки миллиардов рублей.

Банкиры говорят, что пользователям смартфонов на Android доступна оплата с помощью «МирПэй», оплатить товары и услуги с помощью смартфона не могут только пользователи, у которых на устройстве установлена iOS.

Предприниматели в 2022 году стали реже пользоваться классическим эквайрингом, показало исследование «Делобанка». Оплату картой принимали 35% опрошенных против 52% годом ранее. При этом платежи по QR-коду стали принимать в три раза чаще.

Популярность оплаты по QR-коду увеличило возмещение государством комиссии за прием оплаты через Систему быстрых платежей (СБП), отмечается в исследовании. При этом максимальная комиссия за транзакцию составляет 0,7% от суммы платежа, что в 3 раза меньше, чем при классическом эквайринге.

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