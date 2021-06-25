В Москве начали выдавать QR-коды

В Москве началась выдача QR-кодов как для россиян, так и для иностранцев. Без них невозможно будет посещать кафе и рестораны.

На сайте мэрии Москвы началась выдача цифрового сертификата. С 28 июня без него нельзя будет посещать кафе и рестораны.

Чтобы получить QR-код нужно быть привитым, иметь статус переболевшего или действующий отрицательный результат ПЦР-теста.

Иностранные граждане, как пишет «Интерфакс», смогут его получить в пунктах платной вакцинации в миграционном центре и на рынке «Садовод».

Кроме этого, в поликлиниках открыли еще 19 пунктов вакцинации и продлили их рабочий день на два часа — с 08:00 до 22:00.

В летние кафе можно попасть без QR-кода до 12 июля.

Ранее власти Москвы обязали отстранять непривившихся сотрудников от работы без выплаты зарплаты. Предприятиям, не вакцинировавшим 60% работников или не предоставившим данные о них, грозит приостановка работы на срок до 90 суток.

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Фото: Ю. Иванко/Mos.ru