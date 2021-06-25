Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В Москве начали выдавать QR-коды

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В Москве началась выдача QR-кодов как для россиян, так и для иностранцев. Без них невозможно будет посещать кафе и рестораны.

В Москве начали выдавать QR-коды

На сайте мэрии Москвы началась выдача цифрового сертификата. С 28 июня без него нельзя будет посещать кафе и рестораны.

Чтобы получить QR-код нужно быть привитым, иметь статус переболевшего или действующий отрицательный результат ПЦР-теста.

Иностранные граждане, как пишет «Интерфакс», смогут его получить в пунктах платной вакцинации в миграционном центре и на рынке «Садовод».

Кроме этого, в поликлиниках открыли еще 19 пунктов вакцинации и продлили их рабочий день на два часа — с 08:00 до 22:00.

В летние кафе можно попасть без QR-кода до 12 июля.

Ранее власти Москвы обязали отстранять непривившихся сотрудников от работы без выплаты зарплаты. Предприятиям, не вакцинировавшим 60% работников или не предоставившим данные о них, грозит приостановка работы на срок до 90 суток. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Ю. Иванко/Mos.ru

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Более 60% россиян готовы привиться от COVID-19 за вознаграждение
  2. 2 В России спрогнозировали появление новых очагов заражения COVID-19
  3. 3 Более миллиона паролей россиян утекли в интернет
  4. 4 Курорты Краснодарского края закроются для невакцинированных с 1 августа
  5. 5 Пять финтех-трендов, за которыми стоит следить в этом году
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

25 июня 2021

Онлайн-чемпионат для Java-разработчиков Alfa Battle 2.0

28 июня 2021

Акселератор Роскосмос

30 июня 2021

Энергопрорыв-2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ