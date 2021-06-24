В Москве разрешили находиться на летних верандах кафе без QR-кода

Летние веранды московских кафе можно посещать без предъявления QR-кода до 12 июля. Детей и подростков будут пускать в сопровождении родителей.
С 28 июня летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода. Разрешение действует до 12 июля. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в кафе и рестораны без кодов.
Проживающие в гостиницах, хостелах и других объектах размещения смогут посещать кафе и столовые при них, если их не смогут посещать другие лица.
Ранее Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня заведения общественного питания в Москве будет разрешено посещать только посетителям с прививкой от COVID-19, наличием антител к коронавирусу либо свежего отрицательного ПЦР-теста.
Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил, что из-за новых ограничений рестораны Москвы могут лишиться 90% посетителей.
По данным из открытых источников, в России прививки от COVID-19 поставили только ~11% населения.
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Фото: М. Мишина/Mos.ru
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