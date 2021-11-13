Власти разрабатывают законопроекты о введении системы QR-кодов в магазинах, кафе и общественном транспорте. Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование среди жителей страны, которое показало, что 68% россиян выступают против введения подобной системы.

Большинство россиян выступают против введения системы QR-кодов в магазинах и транспорте — исследование