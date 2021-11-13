Большинство россиян выступают против введения системы QR-кодов в магазинах и транспорте — исследование

Власти разрабатывают законопроекты о введении системы QR-кодов в магазинах, кафе и общественном транспорте. Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование среди жителей страны, которое показало, что 68% россиян выступают против введения подобной системы.
Лишь 18% представителей экономически активного населения России поддерживают введение обязательных QR-кодов: 14% считают, что коды нужны и для магазинов, и для транспорта, еще по 2% опрошенных согласны на введение QR-кодов только для посещения магазинов или только для использования общественного транспорта.
Среди противников прививок ожидаемо идею введения обязательных QR-кодов одобряют лишь 3%, среди вакцинированных граждан инициативу поддерживают 31% участников опроса.
Исследование проводилось в рамках опроса среди 1600 жителей со всех регионов России. В опросе принимало участие экономически активное население страны старше 18 лет.
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