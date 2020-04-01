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До 90% кафе и ресторанов могут не открыться после снятия карантина — эксперты

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

После снятия карантина в России может не открыться до 90% заведений общественного питания, а отрасль ждет период «великой депрессии». Об этом сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО) Игорь Бухаров, слова которого приводят «Ведомости».

До 90% кафе и ресторанов могут не открыться после снятия карантина — эксперты

По оценке ФРИО, в Москве и области для борьбы с распространением коронавируса приостановлена работа почти 15 тысяч ресторанов, кафе, столовых и баров. С 30 марта аналогичные меры борьбы с коронавирусом постепенно вводят и регионы.

Данные ФРИО говорят о том, что в начале марта выручка ресторанов снижалась на 30–60% год к году, а к концу месяца рухнула на 90%. Некоторые заведения закрываются, другие ищут дополнительные каналы сбыта, одним из которых становится доставка.

Однако заведениям среднего и высокого ценовых сегментов доставка вряд ли позволит поддерживать существование, считают опрошенные «Ведомостями» рестораторы. Под ударом большая доля рынка: на рестораны в 2019 году приходилась четверть оборота общественного питания в России (оценка Euromonitor International).

Фото: Unsplash

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