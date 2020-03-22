Большинство российских работодателей ни разу не отправляли сотрудников на карантин — опрос

Сервис «Работа.ру» выяснил, что 87% российских работодателей еще ни разу не отправляли никого из сотрудников на карантин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди 4 тысяч жителей России и 1,5 тысячи работодателей.

Отправляли ли компании сотрудников на карантин в связи с коронавирусом

Варианты ответов Работодатели

(1500 респондентов) Сотрудники

(4000 респондентов) Да 13% 12% Нет 87% 88%

Главной причиной карантина сотрудников для российских работодателей стали поездки за рубеж — 37% представителей компаний изолируют сотрудников после посещения стран, в которых Covid-19 получил наибольшее распространение, 26% опрошенных отметили, что отправляют на карантин после любых заграничных поездок.

Среди сотрудников самым популярным ответом стал вариант «Другое», в котором они указывали карантин как средство профилактики. Многие респонденты также выбрали причиной карантина поездки за границу — 25% отметили поездки в страны распространения Covid-19; 21% указали любые выезды за рубеж.

Симптомы вирусной инфекции стали причиной карантина лишь для 11% российских работодателей. При этом среди сотрудников этот вариант указали 22% опрошенных.

Чаще всего карантин длится ровно две недели — этот вариант указали 65% работодателей и 54% сотрудников.

При этом четверть работников российских компаний отметили, что карантин может длиться и более двух недель. Среди работодателей этот вариант выбрали лишь 13% опрошенных.

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