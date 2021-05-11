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Госплатформа «Работа в России» сможет проверять дипломы и собирать вакансии других площадок

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Роструд вложит 457 млн рублей в модернизацию портала «Работа в России» — это общероссийская база вакансий и резюме. В новой версии платформа сможет агрегировать вакансии с других рекрутинговых площадок, верифицировать подлинность дипломов об образовании и детально отслеживать занятость в регионах.

Госплатформа «Работа в России» сможет проверять дипломы и собирать вакансии других площадок

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок, подрядчиком стало ООО «Бюджетные и финансовые технологии» сооснователя IBS Сергея Мацоцкого. Срок завершения работ — до конца 2021 года.

В пресс-службе Минтруда газете сообщили, что на базе «Работы в России» ведомство хочет создать хаб вакансий. «Планируется обеспечить техническую возможность для автоматического размещения вакансий на "Работе в России" с других площадок — различных сайтов по поиску работы или сайтов крупных организаций»,— сообщили там. Партнеров проекта представитель Минтруда не назвал.

Роструд дополнит функционал системы новыми сервисами. «Работа в России» обеспечит соискателям возможность видеоинтервью с работодателем и организует «мониторинг трудовой и образовательной траектории выпускников». Планируется применять технологии машинного обучения и нейросети для оптимизации подбора резюме и вакансий.

Новый функционал также позволит сервису загружать в портфолио соискателей данные из образовательных организаций, например дипломы. Роструд также заказывает комплекс мер по улучшению ранжируемости сайта в поисковых системах.

Расширение функционала платформы необходимо ведомству, чтобы следить за  занятостью в регионах. Для этого планируется создарть механизм формирования отчетности по «мониторингу рынка труда для субъектов РФ и РФ в целом». Также портал должен позволить властям формировать так называемые дата-сеты на основе действий на сайте: собирать статистику по поиску вакансий, среднему времени отклика работодателей, просмотру приглашений на собеседования.

Опрошенные «Ъ» участники рынка считают, что Роструд намерен сделать из «Работы в России» аналог таких сервисов, как «Авито Работа», HeadHunter (HH.ru) или SuperJob.

Фото: Unsplash

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