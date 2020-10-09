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«Работа.ру» и НПФ Сбербанка определили самые действенные способы мотивации сотрудников

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Работа.ру» и НПФ Сбербанка попросили работодателей назвать самые действенные способы мотивации сотрудников. Треть из них (36%) ответили, что лучший и единственный способ позаботиться о работниках — выплачивать достойную зарплату. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

«Работа.ру» и НПФ Сбербанка определили самые действенные способы мотивации сотрудников

Еще 29% опрошенных наряду с зарплатой отметили регулярные премии.

Однако для того, чтобы надолго удержать ценных специалистов, работодатели используют и другие методы мотивации. Всего было опрошено 1000 руководителей и HR-директоров российских компаний. 

Заботу о сотрудниках работодатели понимают по-разному. Около половины респондентов (48%) рассказали, что у них в офисах есть бесплатные чай/кофе, фрукты и сладости (множественный выбор). 34% компаний оплачивают своим сотрудникам мобильную связь и интернет. Также в соцпакеты часто входит оплата обучения (23%), проезда до работы (16%), питания в офисе (14%) и ДМС (10%).  

Несмотря на сложное для экономики время, почти три четверти российских компаний (71%) не изменили в 2020 году размер своих соцпакетов. У 2% предприятий соцпакет стал даже больше — там появились новые опции. Существенно сократить соцпакет пришлось лишь 16% работодателей, 11% также скорректировали в 2020 году бонусы для сотрудников, но незначительно.

Основным методом мотивации, который помогает надолго удерживать в компании ценных сотрудников, большинство респондентов (81%) по-прежнему считает регулярные премии (множественный выбор).

Чтобы не упустить высоко профессиональных специалистов, работодатели также предлагают оплату обучения (22%), расширенный пакет ДМС (16%), оплату поездок на отдых (14%), организацию бесплатной учебы и отдыха для детей сотрудников (11%) и корпоративные пенсионные программы (5%).

Фото: Unsplash

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