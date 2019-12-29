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«Работа.ру» составила рейтинг самых необычных вакансий 2019 года
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Анастасия Марьина
Сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» собрал самые необычные вакансии 2019 года. Об этом говорится в сообщении Сбербанка (владеет сервисом).
«Работа.ру» составила рейтинг самых необычных вакансий 2019 годаАнастасия Марьина
Рейтинг редких специальностей:
- Упаковщик наборов для вышивания. В обязанности входит ручная сборка наборов для вышивания. График свободный, работа на дому. Оплата труда договорная.
- Взрывник. В обязанности входят транспортировка взрывчатых веществ и их использование по назначению в сейсморазведочных скважинах. Необходимо также вести документацию по учету движения взрывчатых материалов. У кандидата должен быть опыт работы от полугода, наличие Единой книжки взрывника и допуск к сейсморазведке. Заработная плата — по договоренности, предусмотрены премии.
- Чайный сомелье. Необходимо консультировать гостей по поводу выбора чая, а также создавать впечатление «телепортации в Китай». Требования — среднее профессиональное образование и полгода работы в аналогичной должности. График работы сменный, зарплата в 35 тысяч рублей и двухразовое бесплатное питание.
- Обвальщик тушек кур. В основные обязанности входит обваливание кур для производства восточного блюда. Важна готовность обучиться работе на месте. Наличие медицинской книжки обязательно. Иногородним работникам предложат жилье, бесплатные обеды и спецодежду. Оплата возможна фиксированная (35тысяч рублей) или сдельная (по 4–5 рублей за обработанный килограмм).
- Мастер кислородной станции. Вакансия предполагает работу на кислородной, углекислотной и пропановой зарядной станции, ведение и учет баллонного хозяйства. Кандидат должен обладать опытом работы от года и быть готовым переехать в Новый Уренгой для работы вахтовым методом. Работодатель оплачивает жилье, питание и проезд. Заработная плата сдельная или сдельно-премиальная, есть северные надбавки.
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