Сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» собрал самые необычные вакансии 2019 года. Об этом говорится в сообщении Сбербанка (владеет сервисом).

«Работа.ру» составила рейтинг самых необычных вакансий 2019 года