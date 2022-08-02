«Райффайзенбанк» получил рекордную с 2011 года квартальную прибыль

«Райффайзенбанк» отчитался о рекордной с 2011 года квартальной прибыли. За три месяца дочернее предприятие австрийского Raiffeisen заработало в России $544 млн – больше, чем за весь 2021 год.

Сведения о финансовых результатах «Райффайзенбанка» раскрыты в отчете его головного предприятия – австрийского Raiffeisen.

Чистая прибыль «Райффайзенбанка» во втором квартале 2022 года выросла в 4,7 раз год к году и в 5,6 раз в сравнении с первым кварталом текущего года. За три месяца банк заработал $544 млн – больше, чем за весь 2021 год. Финансовый результат за квартал оказался лучшим для банка с 2011 года.

Высокую прибыль «Райффайзенбанк» получил в частности от чистого процентного дохода, который вырос на 77% до $401 млн, чистого комиссионного дохода – рост на 68,6%. Возросшую прибыль по этим направлениям деятельности банк объяснил укреплением рубля и валютными ограничениям, которые ввел Банк России.

Количество клиентов «Райффайзенбанка» за отчетный период уменьшилось на 800 тысяч до 2,9 млн. По итогам первого квартала банк лишился 1,4 млн клиентов.

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