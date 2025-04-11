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Бизнес предложил переложить расходы за возврат товаров с маркетплейсов на покупателей

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

На заседании экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике представители МСП выступили с инициативой возложить на покупателей оплату расходов за возврат товаров надлежащего качества, приобретенных на маркетплейсах. Со стенограммой заседания ознакомился Forbes.

Бизнес предложил переложить расходы за возврат товаров с маркетплейсов на покупателей
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Помимо перераспределения расходов на возвраты, бизнес предложил ввести прозрачные механизмы контроля движения товаров, чтобы селлеры могли отслеживать их перемещение. Также обсуждается борьба с «потребительским экстремизмом» — злоупотреблениями правами со стороны покупателей.

Проблемы и риски. Согласно действующему законодательству, при возврате товара надлежащего качества продавец обязан вернуть покупателю деньги, за исключением расходов на доставку. Однако крупные маркетплейсы, такие как Wildberries и Ozon, полностью перекладывают эти затраты на продавцов.

Мнения экспертов. «Должен быть баланс интересов, и регулирование должно учитывать как традиционную офлайн, так и онлайн-торговлю», — отметил Андрей Шубин, исполнительный директор «Опоры России». По его мнению, переложение расходов на покупателей может сократить число заказов. Особенно это может коснуться категорий одежды и обуви, где возвраты происходят чаще всего, уточнил член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

  • В марте Wildberries увеличил плату за возврат товаров в два раза. Теперь она составляет 200 рублей, если заказ две недели лежал в пункте выдачи.

Фото на обложке: Accogliente / Shutterstock / FOTODOM

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