Бизнес предложил переложить расходы за возврат товаров с маркетплейсов на покупателей

На заседании экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике представители МСП выступили с инициативой возложить на покупателей оплату расходов за возврат товаров надлежащего качества, приобретенных на маркетплейсах. Со стенограммой заседания ознакомился Forbes .

Помимо перераспределения расходов на возвраты, бизнес предложил ввести прозрачные механизмы контроля движения товаров, чтобы селлеры могли отслеживать их перемещение. Также обсуждается борьба с «потребительским экстремизмом» — злоупотреблениями правами со стороны покупателей.

Проблемы и риски. Согласно действующему законодательству, при возврате товара надлежащего качества продавец обязан вернуть покупателю деньги, за исключением расходов на доставку. Однако крупные маркетплейсы, такие как Wildberries и Ozon, полностью перекладывают эти затраты на продавцов.

Мнения экспертов. «Должен быть баланс интересов, и регулирование должно учитывать как традиционную офлайн, так и онлайн-торговлю», — отметил Андрей Шубин, исполнительный директор «Опоры России». По его мнению, переложение расходов на покупателей может сократить число заказов. Особенно это может коснуться категорий одежды и обуви, где возвраты происходят чаще всего, уточнил член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

В марте Wildberries увеличил плату за возврат товаров в два раза. Теперь она составляет 200 рублей, если заказ две недели лежал в пункте выдачи.

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