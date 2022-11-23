The Bell сообщил о планах Алексея Кудрина обсудить с Владимиром Путиным условия раздела «Яндекса»

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на этой неделе может встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения условий раздела «Яндекса», пишет The Bell. По словам источников издания, головная компания «Яндекса» сменит прописку с голландской на российскую, зарегистрировав в России новое предприятие.

Встреча Алексея Кудрина и Владимира Путина может состояться уже на этой неделе, сообщает The Bell со ссылкой на источники. На встрече глава Счетной палаты и президент обсудят условия раздела «Яндекса», уточняет издание.

Владимир Путин должен согласовать условия реорганизации «Яндекса», согласно которым основатель компании Аркадий Волож получит возможность развивать отдельные бизнесы «Яндекса» за рубежом, но потеряет контроль в компании.

В условия реорганизации, по словам источников издания, также входит смена прописки «Яндекса» с голландской на российскую – в новой зарегистрированной в России компании Алексей Кудрин получит долю в 5%. В число акционеров также войдут структуры Владимира Потанина, уточняет The Bell.

О деталях реструктуризации «Яндекса» стало известно в сентябре, тогда же сообщалось о предложении Аркадия Воложа доли в 5% в «Яндексе» за помощь в разделении российского и международного бизнеса.

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