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РБК: бывшая вице-премьер Ольга Голодец перейдет в Сбербанк

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Ольга Голодец, бывшая вице-премьер по вопросам культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк. 4 февраля она была представлена новому коллективу. Об этом пишет РБК со ссыкой на источники.

РБК: бывшая вице-премьер Ольга Голодец перейдет в Сбербанк

Как сообщил изданию один из источников, она будет курировать социальные и медицинские программы Сбербанка. 

РБК направил запрос в организацию.

В 2020 году после смены правительства Ольга Голодец ушла с поста вице-премьера правительства РФ, который она занимала с 18 мая 2018 года. Голодец  отвечала за культуру, спорт и туризм, курировала строительство культурно-образовательных центров в Калининграде, Севастополе, Кемерово и Владивостоке.

Ранее, с 2012 по 2018 год в правительстве она была вице-премьером по социальной политике, здравоохранению и образованию. В 2010 Ольга Голодец стала заместителем мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам образования и здравоохранения

До прихода на госслужбу Голодец работала в горно-металлургической компании «Норникель» и входила в топ-менеджемент страховой организации «Согласие».

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

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