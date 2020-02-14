РБК: бывшая вице-премьер Ольга Голодец перейдет в Сбербанк

Как сообщил изданию один из источников, она будет курировать социальные и медицинские программы Сбербанка.



РБК направил запрос в организацию.



В 2020 году после смены правительства Ольга Голодец ушла с поста вице-премьера правительства РФ, который она занимала с 18 мая 2018 года. Голодец отвечала за культуру, спорт и туризм, курировала строительство культурно-образовательных центров в Калининграде, Севастополе, Кемерово и Владивостоке.



Ранее, с 2012 по 2018 год в правительстве она была вице-премьером по социальной политике, здравоохранению и образованию. В 2010 Ольга Голодец стала заместителем мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам образования и здравоохранения



До прихода на госслужбу Голодец работала в горно-металлургической компании «Норникель» и входила в топ-менеджемент страховой организации «Согласие».