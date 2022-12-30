Россияне в третьем квартале вывели за рубеж рекордную сумму

Россияне в третьем квартале текущего года вывели в другие страны рекордные 1,47 трлн рублей. Это почти в три раза больше, чем в первом и втором кварталах, и в 26 раз больше, чем в третьем квартале 2021 года.

Согласно статистике Банка России, за период с июля по сентябрь 2022 года россияне перевели за рубеж 1,47 трлн рублей, что является рекордной суммой за все время публикации подобных отчетных данных. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦБ РФ.

Объем денежных переводов россиян в другие страны растет с третьего квартала 2021 года. В первом квартале 2022 года совокупная сумма переводов составила 543 млрд рублей, во втором квартале – 550,7 млрд рублей.

Банк России ограничил до $5 тысяч максимальную сумму переводов за рубеж для физических лиц в марте. Затем лимит постепенно увеличивался и к июню составил $150 тысяч.

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