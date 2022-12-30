Россияне в третьем квартале вывели за рубеж рекордную сумму

Россияне в третьем квартале текущего года вывели в другие страны рекордные 1,47 трлн рублей. Это почти в три раза больше, чем в первом и втором кварталах, и в 26 раз больше, чем в третьем квартале 2021 года.
Согласно статистике Банка России, за период с июля по сентябрь 2022 года россияне перевели за рубеж 1,47 трлн рублей, что является рекордной суммой за все время публикации подобных отчетных данных. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦБ РФ.
Объем денежных переводов россиян в другие страны растет с третьего квартала 2021 года. В первом квартале 2022 года совокупная сумма переводов составила 543 млрд рублей, во втором квартале – 550,7 млрд рублей.
Банк России ограничил до $5 тысяч максимальную сумму переводов за рубеж для физических лиц в марте. Затем лимит постепенно увеличивался и к июню составил $150 тысяч.
Фото на обложке: Korobcorp /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Глава Минцифры выступил против запрета на выезд из страны IT-специалистам
- 2 11 шагов, чтобы лидеру начать «стратегировать» с командой по-новому
- 3 Игра на выживание: ресторанный бизнес прямо сейчас
- 4 Какие нововведения для предпринимателей вступили в силу в октябре
- 5 Кадровый дефицит: что делать бизнесу, если сотрудников массово мобилизуют?
ВОЗМОЖНОСТИ
30 декабря 2022
31 декабря 2022
31 декабря 2022