Оценка Reddit выросла с $6 млрд до $10 млрд после последнего раунда инвестиций

Об этом рассказал сооснователь и исполнительный директор компании Стив Хаффман в интервью New York Times. По его словам, Reddit не собиралась привлекать инвестиции, но «Fidelity сделала предложение, от которого мы не смогли отказаться».

Компания планирует направить средства на модернизацию продукта, развитие видеонаправления и разработку рекламной платформы для клиентов. Кроме того, Reddit хочет выйти на международные рынки. Большая часть сайта ориентирована на США, но «компания изменит это».

Большую часть выручки Reddit получает от продажи рекламы. По словам Хаффмана, выручка компании за второй квартал 2021 года составила $100 млн, что на 192% больше, чем в прошлом году. Своими конкурентами на рынке цифровой рекламы платформа видит Google, Facebook и Amazon, а также социальные сети Twitter, Snap и Pinterest.

В компании отмечают, что дополнительные средства дадут ей больше времени для подготовки к выходу на биржу.

«Мы все еще планируем стать публичной компанией, но у нас пока нет четких сроков», — отметил Хаффман.

В феврале этого года Reddit привлек $250 млн инвестиций, после чего его оценка выросла до $6 млрд. Компания заявила, что намерена привлечь $700 млн от действующих инвесторов Fidelity Management, Research Company и других в ходе следующего раунда финансирования.

Reddit – платформа, сочетающая в себе черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать какую-либо интересующую их информацию и обсуждать ее. Ежедневно сайт посещают более 50 млн человек, а на форуме размещено более 100 тысяч активных сабреддитов.