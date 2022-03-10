Пассажиры «Аэрофлота» смогут вернуть деньги за билеты до конца 2022 года

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила пассажирам о возможности вернуть деньги за купленные билеты до конца 2022 года. Перевозчик также приложит все усилия для возвращения российских туристов на родину.

Пассажиры также смогут бесплатно переоформить билеты на другие даты до конца этого года с сохранением маршрута. В компании также рекомендовали клиентам использовать варианты самостоятельной перевозки по иным маршрутам других перевозчиков, говорится на сайте «Аэрофлота».

По собственным данным компании, за день после закрытия международного сообщения «Аэрофлот» осуществил 45 рейсов из 17 стран: ОАЭ, Турция, Таиланд, Монголия, Шри-Ланка, Индия, Израиль, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Ливан, Египет, Азербайджан, Доминикана, Мальдивы, Армения и Мексика. Всего в Россию вернулись 11,6 тыс. россиян.

«Аэрофлот» временно приостанавил все международные рейсы с 8 марта из-за возникновения дополнительных обстоятельств, которые мешают выполенению полетов. Отмена коснулась международных направлений в расписании авиакомпаний «Россия» и «Аврора» — рейсы в диапазоне SU5400-5799 и SU5950-6999.

Первые объявления о закрытии воздушных границ для России появились еще 24 февраля. RB.RU собрал список стран, которые закрыли воздушное пространство для российской авиации. Он может дополняться.

Фото на обложке: «Аэрофлот»