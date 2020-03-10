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Определены самые экономически здоровые регионы России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Самыми экономически здоровыми регионами стали Москва и Сахалинская область. Они разделили первое место в рейтинге агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс».

Определены самые экономически здоровые регионы России

По словам старшего директора по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Гульназа Галиева, результат Сахалинской области объясняется тем, что регион богат сырьем, что влияет на темпы экономического роста и притягивает инвестиции. Кроме того, на Сахалине растут реальные доходы населения, доходы консолидированного бюджета, отсутствует госдолг, развивается розничная торговля.

Также в числе экономически здоровых регионов — Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан, а также Магаданская и Ленинградская области. 

Среди антилидеров списка: Тува, Ингушетия, Карачаево-Черкесия. В этих регионах не развита добыча полезных ископаемых. Кроме того, для таких региональных экономик характерна зависимость от бюджетных вливаний и неразвитость корпоративного сектора.

По мнению исследователей, в среднесрочной перспективе уровень экономического развития регионов повысится благодаря реализации указов президента по повышению благосостояния и качества жизни населения, а также выполнению национальных проектов.

Фото: Unsplash

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