Разработчики Intch создали сервис для помощи в релокации

Разработчики приложения для нетворкинга Intch создали сервис для помощи в релокации. Он принимает запросы от желающих переехать стартапов и адресует их предпринимателям из США, Европы, Азии.
Сервис для помощи в вопросах релокации доступен по ссылке.
На странице можно оставить запрос по любому вопросу переезда, в том числе юридических, связанных с налогообложением, процессом найма сотрудников. Этот запрос будет адресован целевому предпринимательскому сообществу.
Также в сервисе могут зарегистрироваться и те, кто готов предложить свою помощь в релокации.
Чтобы воспользоваться сервисом и получить поддержку, нужно зарегистрироваться в приложении Intch, сформировать свой запрос, поделиться своим запросом в социальных сетях для большего охвата.
Приложение Intch доступно в Google Play и App Store.
Ранее стартап Immigram разработал тест, который подскажет, какая страна больше подойдет основателям и их стартапам для переезда. Пройти его можно по ссылке.
Фото на обложке: Yasonya /
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