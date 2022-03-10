Разработчики Intch создали сервис для помощи в релокации

Разработчики приложения для нетворкинга Intch создали сервис для помощи в релокации. Он принимает запросы от желающих переехать стартапов и адресует их предпринимателям из США, Европы, Азии.

Сервис для помощи в вопросах релокации доступен по ссылке.

На странице можно оставить запрос по любому вопросу переезда, в том числе юридических, связанных с налогообложением, процессом найма сотрудников. Этот запрос будет адресован целевому предпринимательскому сообществу.

Также в сервисе могут зарегистрироваться и те, кто готов предложить свою помощь в релокации.

Чтобы воспользоваться сервисом и получить поддержку, нужно зарегистрироваться в приложении Intch, сформировать свой запрос, поделиться своим запросом в социальных сетях для большего охвата.

Приложение Intch доступно в Google Play и App Store.

Ранее стартап Immigram разработал тест, который подскажет, какая страна больше подойдет основателям и их стартапам для переезда. Пройти его можно по ссылке.

Фото на обложке: Yasonya / Shutterstock