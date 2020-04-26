Россияне готовы больше работать на удаленке для сохранения зарплаты

Россияне готовы работать больше на удаленке, чтобы сохранить прежний уровень зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос компании «Мегаплан».

Половина респондентов готовы выполнять больше задач и брать дополнительные обязанности (52,3%). Еще 15,1% опрошенных сказали, что могут увеличить количество рабочих часов.

Две трети россиян не готовы к сокращению зарплаты (76,5%). 16,1% респондентов согласны на более низкий оклад при переходе на четырехдневную рабочую неделю или сменный график. Еще 7,4% опрошенных готовы принять снижение зарплаты, если их переведут на постоянную работу из дома.

Большинство респондентов — 93,2% — считают, что в мае режим самоизоляции продлят на срок от двух недель до месяца.

60% опрошенных назвали режим самоизоляции «необходимой или спасительной мерой для борьбы с распространением вируса». Однако столько же россиян опасаются массового сокращения зарплат из-за кризиса.

В опросе участвовали 4362 жителя 16 городов-миллионников (76,9%), крупных городов с численность до 1 миллиона жителей (14,5%), небольших городов численностью до 100 тысяч жителей (1,4%) и других населенных пунктов (7,2%).