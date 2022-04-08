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Россияне назвали причины, которые останавливают их от съема жилья

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Аренда» провела опрос среди 1000 россиян и выяснила, что сейчас останавливает большинство от аренды жилья. Главная причина — необходимость сразу платить «тройную» цену: аренду за месяц, комиссию риелтору и залог, сообщается в материалах сервиса.

Россияне назвали причины, которые останавливают их от съема жилья

Основные трудности при съеме жилья:

  • Нужно сразу платить аренду, комиссию и залог — 44%;
  • Трудно найти квартиру арендатору с животными и детьми — 17%;
  • Нужно тратить много времени на осмотры квартир — 12%.

Сервис также выяснил среднюю стоимость аренды жилья в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы понять, сколько в среднем придется копить для оплаты «тройной» цены — подобное условие встречается в 80% объявлений о долгосрочной аренде жилья.

По данным «Яндекс.Аренды», средняя цена аренды студии и однокомнатной квартиры в Москве внутри МКАД составляет 47 тыс. рублей. Вместе с комиссией риелтору 50% придется сразу заплатить порядка 117,5 тыс. рублей. 

Для аренды двухкомнатной квартиры, средняя цена которой 71 тыс. рублей, придется заплатить от 177 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге при переезде в студию или «однушку» (средняя цена — 28,1 тыс. рублей) придется сразу заплатить от 70,2 тыс. рублей. Для аренды двухкомнатной квартиры (средняя цена — 50 тыс. рублей) потребуется накопить уже порядка 125 тыс. рублей.

По словам руководителя «Яндекс.Аренды» Ильи Тихомирова, сейчас на рынке аренды жилья сложилась редкая ситуация — число качественных предложений превышает спрос. В таких условиях компания видит интерес к сервисам, подобным «Аренде», где для того, чтобы снять жилье, достаточно месячного платежа.

Фото на обложке: Unsplash

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