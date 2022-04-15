Ozon попросил о скидках на аренду офисов

Онлайн-ритейлер Ozon планирует добиться снижения аренды в занимаемых бизнес-центрах. Договориться о скидках или сокращении площадей будет нелегко, так как большинство контрактов долгосрочные, а ремонт часто проводится под нужды съемщиков.

В прошлом году Ozon нарастил объем офисных помещений. Сейчас компания занимает примерно 100 тыс. кв. м. офисов по всей Москве. Однако в начале года компания не смогла увеличить число сотрудников до запланированных показателей и решила пересдать в субаренду часть площадей, но арендатора найти так и не удалось, уточнили источники «Коммерасанту».

Эксперты отмечают, что сейчас большинство компаний стали вести подобные диалоги с владельцами офисов. В основном о снижении ставок просят зарубежные компании, все еще работающие в России.

Специалисты уверены, что аналогично поступят многие арендаторы, а арендодателям, несмотря на обязательства перед банками, придется уступить, чтобы не растерять клиентов.

Договор аренды чаще всего не предусматривает возможность послаблений. Скидки смогут получить только те, кто готов продлить договор. В этом случае арендаторы смогут рассчитывать на снижение ставок на 10-15%. Сейчас в Москве офис класса А обойдется в среднем в 26 тыс. рублей за 1 кв. м.

Владельцам офисов придется сейчас выбирать: совсем лишиться арендатора или предоставить скидку. Новых арендаторов по прежним ставкам найти сложно, вакантность на рынке высокая.

В марте, по подсчетам «Джонс Лэнг Ласаль», доля свободных площадей на офисном рынке составляла 11,4%. По прогнозам Knight Frank, к концу года показатель может вырасти до 19,5%.

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