Каждый седьмой россиянин выбирает реплики западных брендов

67% россиян не почувствовали ограничений или проблем в выборе одежды из-за ухода известных зарубежных брендов. Больше половины переключились на марки из стран-партнеров России. Об этом говорится в исследовании института Beinopen и Департамента по работе с сообществами VK, с результатами ознакомился RB.RU.
Каждый седьмой покупатель выбирает реплики западных брендов. Мужчины чаще покупают копии, 10% покупателей обращают внимание на качество поддержки, еще 27% россиян выбирают реплику только из-за известности бренда.
Самый популярный товар среди подделок — кроссовки. При этом 39% граждан не готовы платить за копию больше 5 тыс. рублей. Респонденты также уверены, что одежда и обувь российских брендов должна стоить значительно дешевле. Для 10% из них имеет значение популярность местного бренда. В топе по уровню спонтанного знания — Ostin, Gloria Jeans и «Твоё».
Только 12% россиян стараются покупать оригинальные товары западных брендов, недоступных в РФ. Из них 35% готов переплачивать за любимый бренд 20%-30%.
- RB.RU составил список самобытных развивающихся брендов одежды — от локальных до тех, у кого есть опыт сотрудничества с большими корпорациями и продажи на зарубежном рынке. Эти компании работают в России и основаны не раньше 2016 года.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 На «Авито» вырос спрос на бренды российских дизайнеров
- 2 Против компании «Кросс» возбудили два уголовных дела за подделку New Balance, Adidas, Puma, Nike и Reebok
- 3 Как бренду детской одежды увеличить продажи на Wildberries с помощью «VK Рекламы»
- 4 Не только Ekonika: 10 российских брендов обуви
- 5 «Наша косметика стоит в “Золотом яблоке”»: как бренду выйти на федеральный уровень и повторить этот опыт
ВОЗМОЖНОСТИ
30 ноября 2023
30 ноября 2023
30 ноября 2023