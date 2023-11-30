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Каждый седьмой россиянин выбирает реплики западных брендов

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

67% россиян не почувствовали ограничений или проблем в выборе одежды из-за ухода известных зарубежных брендов. Больше половины переключились на марки из стран-партнеров России. Об этом говорится в исследовании института Beinopen и Департамента по работе с сообществами VK, с результатами ознакомился RB.RU.

Каждый седьмой россиянин выбирает реплики западных брендов

Каждый седьмой покупатель выбирает реплики западных брендов. Мужчины чаще покупают копии, 10% покупателей обращают внимание на качество поддержки, еще 27% россиян выбирают реплику только из-за известности бренда.

Самый популярный товар среди подделок — кроссовки. При этом 39% граждан не готовы платить за копию больше 5 тыс. рублей. Респонденты также уверены, что одежда и обувь российских брендов должна стоить значительно дешевле. Для 10% из них имеет значение популярность местного бренда. В топе по уровню спонтанного знания — Ostin, Gloria Jeans и «Твоё».

Только 12% россиян стараются покупать оригинальные товары западных брендов, недоступных в РФ. Из них 35% готов переплачивать за любимый бренд 20%-30%.

  •  RB.RU составил список самобытных развивающихся брендов одежды — от локальных до тех, у кого есть опыт сотрудничества с большими корпорациями и продажи на зарубежном рынке. Эти компании работают в России и основаны не раньше 2016 года.

Фото на обложке: Unsplash

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