Каждый 11-й россиянин вовлечен в создание и управление новыми компаниями — исследование

Каждый 11-й трудоспособный житель России вовлечен в создание и управление новыми компаниями. Об этом говорится в исследовании «Глобальный мониторинг предпринимательства — 2019/2020», которое проводится при поддержке Сбербанка.

В 2019 году число россиян, планирующих открыть собственное дело в ближайшие три года, достигло 9,8% взрослого трудоспособного населения страны. Это самое высокое значение за все время наблюдений с 2006 года, отмечается в исследовании.

Количество людей, чей бизнес существует на рынке более 3,5 лет, составило 5,1% взрослого трудоспособного населения России. На протяжении последних трех лет наблюдений этот показатель менялся незначительно.

В 2019 году количество создаваемых бизнесов превысило количество закрытых. 3,4% взрослого трудоспособного населения страны перестали быть предпринимателями, причем большинство бизнесов перестало существовать и лишь пятая часть продолжила работать с другими владельцами.

80% россиян, закрывших свой бизнес в 2019 году, объяснили это негативными причинами, среди которых финансовые проблемы и неблагоприятные внешние факторы.

Что мотивирует россиян на создание собственного бизнеса:

возможность заработать в условиях ограниченного предложения трудоустройства — 78%;

возможность высокого заработка и финансового благополучия — 69%;

семейная традиция — 25%.

В 2019 году выросла доля тех, кто считает, что у них есть знания и навыки, достаточные для того, чтобы открыть собственное дело: 35,6% оценили свои умения как достаточные для предпринимательской деятельности.

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