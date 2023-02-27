Родители стали чаще выступать за ранний выход детей на рынок труда

Отцы и матери стали чаще выступать за более ранний выход своих детей на рынок труда, показал опрос SuperJob. По сравнению с 2020 годом на 9 п. п. выросло число тех, кто уверен в допустимости труда 14–15-летних, и одна из причин для этого — распространение удаленной работы.

Каждый третий родитель (35%) считает, что начинать работать можно с 14–15 лет. Еще 27% россиян считают, что трудоустройство допустимо с 16–17 лет. За начало работы с 18 лет выступают 12% родителей, а каждый одиннадцатый (9%) уверен, что его ребенку не следует работать, пока тот не получит профессию.

Наименее популярные варианты среди россиян — дать возможность работать детям с 12–13 лет и в возрасте до 12 лет. Так ответили только 6% и 3% родителей соответственно.

В допустимости раннего выхода на работу (до 15 лет) чаще убеждены отцы, тогда как за более поздний старт (с 16 лет и позже) выступают матери.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. родителей детей в возрасте от 7 до 16 лет.

Фото на обложке: Unsplash