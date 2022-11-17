Четверть россиян не смогла найти альтернативу IKEA

После ухода шведского ритейлера IKEA 26% россиян так и не нашли альтернативу этому магазину, показал опрос Kokoc Group, проведенный среди 1,5 тыс. респондентов.

При этом исследование показало, что 47% и до ухода IKEA из России предпочитали другие магазины, 8% стали чаще обращать внимание на других крупных игроков, таких как Leroy Merlin. Еще 6% стали просматривать сайты локальных мебельных магазинов, а 4% — маркетплейсы. 9% ждут возвращения скандинавской сети.

В ходе опроса также выяснилось, что текущий ассортимент на рынке устраивает 45% россиян, 37% опрошенных он не нравится, еще 18% переживают из-за отсутствия отдельных товаров IKEA.

42% россиян считают, что отечественные компании производят и предлагают товары «не хуже». Каждый пятый жалуется на завышенные цены локальных брендов. Еще 15% не смотрят на страну-производителя. 23% считают, что импортные товары лучше.

IKEA приостановила работу магазинов в России в марте после начала спецоперации на Украине. Всего у IKEA было 26 магазинов и студий в 12 городах. В июне ритейлер объявил о сворачивании сети.

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