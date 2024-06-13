Суд приостановил работу ресторана-пивоварни «Петр Петрович» из-за неправильного адреса

Арбитражный суд Тульской области приостановил работу пивоварни-ресторана из-за расхождения адреса в долгосрочном договоре аренды и выписке ЕГРН. Производство не сможет работать в рамках обеспечительных мер по инициированному Росалкогольтабакконтролем исключению его из реестра за тоже самое нарушение.

Отсутствие долгосрочного договора аренды на используемое помещение стало поводом для приостановки работы пивоварни-ресторана ООО «Петр Петрович» в Туле. Работа пивоварни приостановлена по решению Арбитражного суда Тульской области.

Росалкогольтабакконтроль (РАТК) подал иск в суд об исключении пивоварни из реестра производителей из-за отсутствия договора аренды на помещение, где непосредственно шло производство. Компания предоставила договор сроком действия до 2032 года, заключенный с ИП Виноградов В. Ю. на помещение площадью 153 кв. м. Договор был зарегистрирован в Росреестре, но адрес в нем не совпал с адресом в выписке из ЕГРН, говорится в материалах суда.

В договоре аренды адрес был указан как Тула, Первомайская, 13а, строение 15, а в выписке — Тула, ЦПКиО. С чем связаны расхождения — в суде не уточнили. По телефону, указанному на сайте пивоварни, RB.RU отказались комментировать приостановку работы. Разбирательства по делу планируется продолжить 1 июля.

«Данными ЕГРН не подтверждается наличие у ООО "Петр Петрович" в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, производственных и складских помещений, являющихся объектами недвижимого имущества по адресу: Первомайская, д. 13а, строение 15», — говорится в решении суда.

РАТК потребовал приостановить производство алкогольных напитков в пивоварне до вступления в силу судебного акта по делу об исключении из реестра.

Служба добивается исключения из реестра около 30 пивоваров из-за отсутствия долгосрочных договоров аренды на помещения и технологического оборудования. Работа некоторых из них была приостановлена в качестве обеспечительных мер.

Как сообщил RB.RU начальник пресс-службы РАТК Александр Куликов, нарушения требований реестра выявлены в ходе «выездных оценок».

«Основные нарушения обязательных требований, выявленные в ходе выездных оценок, проводимых специалистами Росалкогольтабакконтроля — отсутствие в собственности или долгосрочной аренде у организации производственных помещений или технологического оборудования», — сказал Александр Куликов.

Ранее Арбитражный суд Ростовской области приостановил работу пивзавода «Южный пивовар» в Новочеркасске. В материалах суда указано, что поводом для введения обеспечительных мер стали претензии к основному оборудованию, не выделенному при расчете производственной мощности, в связи с чем расчет мощности оборудования превысил 300 тыс. декалитров. После выхода материала RB.RU суд пересмотрел свое решение и отменил обеспечительные меры. В материалах суда оуказано, что обеспечительные меры были приняты до того, как предприятие внесли в реестр, а именно 29 мая.

«При указанных обстоятельствах суд полагает, что принятые определением от 24 мая 2024 года обеспечительные меры не служат ранее заявленной цели, основания для сохранения обеспечительных мер отпали, в связи с чем, обеспечительные меры подлежат отмене», — говорится в материалах суда.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин заявил RB.RU, что РАТК в первую очередь проводит проверки, чтобы «вычистить» из реестра нерабочие предприятия, что совершенно правильно. Некоторые пивовары, действительно, давно не работают, а под их эгидой пиво может выпускать «непонятно кто».

Небольсин добавляет, что, когда начнут убирать с рынка пивоваров, у которых нет своих помещений, отрасль потеряет самобытные предприятия. Прецеденты, когда из-за проблем с помещениями пытаются удалить предприятия из реестра, уже есть, но проблемы пока «пытаются решить по-своему».

«А этот вопрос возникнет рано или поздно. В этом вопрос мы будем категорически выступать за пивоваров», — пообещал вице-президент ФРиО.

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