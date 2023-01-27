В России вырос спрос на бытовую технику под собственными брендами ритейлеров

В 2022 году в России в несколько раз вырос спрос на технику под собственными брендами ритейлеров и дистрибуторов. Например, у «Ситилинка» и Merlion в прошлом году по сравнению с 2021-м реализация такой техники выросла на 50% и 30%, в «М.Видео-Эльдорадо» — в два-шесть раз.
У розничных сетей также расширяется ассортимент товаров под собственными торговыми марками, сообщили их представители «Известиям».
За прошлый год «М.Видео-Эльдорадо» увеличил номенклатуру товаров Novex и Hi примерно до 400 наименований: под этими брендами стали продавать тостеры, встраиваемые холодильники, кухонные комбайны, мясорубками, а также СВЧ-печи.
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил популярность российских брендов ритейлеров тем, что совместно с марками из Китая, СНГ они заполнили опустевшую нишу крупных международных производителей, которые прекратили поставки в России.
По данным аналитической компании, если в 2021 году доля таких марок на рынке электроники и бытовой техники составляла примерно 10% в штуках и 5% в деньгах, то в прошлом году эти показатели выросли до 20% и 12%.
- В январе 2023 года «Яндекс.Маркет» выпустил линейку электроинструментов под собственной торговой маркой Nocord — сейчас в продаже есть аккумуляторные дрели-шуруповерты и угловые шлифовальные машины — болгарки.
- Развивать СТМ «Яндекс.Маркет» начал осенью 2021 года. Под маркой «Кстати, на Маркете» сервис продает орехи, зефир, готовые мюсли и другие продукты, под брендом Commo — аксессуары для смартфонов, под брендом Lapsville — товары для животных. В декабре 2022 года «Маркет» также запустил продажи телевизоров под брендом Tuvio.
Фото на обложке: Serghei Starus /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Apple запустила продажи подержанных iPhone 13
- 2 В 2022 году ритейлеры продали 3 млн «умных» колонок
- 3 Электронная кожа станет основой носимых устройств будущего
- 4 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
- 5 История инноваций: как HONOR задавал тренды на рынке смартфонов
ВОЗМОЖНОСТИ
30 января 2023
31 января 2023
31 января 2023