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В России вырос спрос на бытовую технику под собственными брендами ритейлеров

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022 году в России в несколько раз вырос спрос на технику под собственными брендами ритейлеров и дистрибуторов. Например, у «Ситилинка» и Merlion в прошлом году по сравнению с 2021-м реализация такой техники выросла на 50% и 30%, в «М.Видео-Эльдорадо» — в два-шесть раз.

В России вырос спрос на бытовую технику под собственными брендами ритейлеров

У розничных сетей также расширяется ассортимент товаров под собственными торговыми марками, сообщили их представители «Известиям».

За прошлый год «М.Видео-Эльдорадо» увеличил номенклатуру товаров Novex и Hi примерно до 400 наименований: под этими брендами стали продавать тостеры, встраиваемые холодильники, кухонные комбайны, мясорубками, а также СВЧ-печи.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил популярность российских брендов ритейлеров тем, что совместно с марками из Китая, СНГ они заполнили опустевшую нишу крупных международных производителей, которые прекратили поставки в России.

По данным аналитической компании, если в 2021 году доля таких марок на рынке электроники и бытовой техники составляла примерно 10% в штуках и 5% в деньгах, то в прошлом году эти показатели выросли до 20% и 12%.

  • В январе 2023 года «Яндекс.Маркет» выпустил линейку электроинструментов под собственной торговой маркой Nocord — сейчас в продаже есть аккумуляторные дрели-шуруповерты и угловые шлифовальные машины — болгарки.
  • Развивать СТМ «Яндекс.Маркет» начал осенью 2021 года. Под маркой «Кстати, на Маркете» сервис продает орехи, зефир, готовые мюсли и другие продукты, под брендом Commo — аксессуары для смартфонов, под брендом Lapsville — товары для животных. В декабре 2022 года «Маркет» также запустил продажи телевизоров под брендом Tuvio.

Фото на обложке: Serghei Starus / Shutterstock

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