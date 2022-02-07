Аптечная сеть «Ригла» открыла первый магазин косметики в Подмосковье

Аптечная сеть «Ригла» решила открыть магазины косметики. Первый «Ригла beauty» появился в ТЦ «Глобус» в подмосковном Пушкине. Запуск сети может обойтись от 30-100 млн рублей и выше.
До конца года компания запустит в Москве еще 10 магазинов в торговых центрах и в формате стрит-ритейла, сообщили «Ведомости».
В «Ригла beauty» можно будет найти уходовую, лечебную косметику международных производителей, а также биологически активные добавки. Товары в ценовых сегментах будут чуть выше среднего и люкс.
Во второй половине года компания намерена запустить онлайн-магазин и добиться на первом этапе продаж на уровне 30%, а затем довести их до 50%.
Аналитики оценивают открытие сети в 30-100 млн рублей и выше. При создании отдельного подразделения для его работы понадобится собственная логистическая инфраструктура и новый персонал, а затраты вырастут до 1 млрд рублей, отметтили они.
Эксперты считают, что компания из-за высокой конкуренции на рынке с трудом сможет получить существенную долю. К тому же, другие игроки расширяют категории товаров, а «Ригла beauty», наоборот, сужает направление до косметики и БАДов, которые и так есть в аптеках.
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Фото на обложке: Oksana Mizina /
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