Разработчик электроники «Рикор электроникс» будет выпускать ноутбуки под собственным брендом

Разработчик и производитель электроники «Рикор электроникс» планирует выпускать ноутбуки под собственным брендом. Продажи планируются на маркетплейсах и в сетевых магазинах.

На рынок с ними, по словам топ-менеджера компании, планируется выйти примерно к концу 2024 года, узнали «Ведомости». Инвестиции в новый проект предприятие не раскрывает.

АО «Рикор электроникс» зарегистрировано в Арзамасе в ноябре 1993 году. По данным «СПАРК-Интерфакса», 74,96% акций принадлежат Армену Маргаряну, 12,32% — Владимиру Шестакову. В прошлом году АО на 41% увеличило выручку (по РСБУ), она превысила 6 млрд рублей при росте чистой прибыли на 7%, до 908,4 млн рублей.

Ранее консорциум АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ, объединяет «Аквариус», Yadro, Depo и др.) предложил Минцифры запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков.

Участники рынка частично одобрили инициативу объединения. Они считают, что запрет на импорт гаджетов может защитить интересы российских производителей, но при этом существуют риски роста цен, сокращения ассортимента, увеличения доли серого импорта и общего снижения доступности продукции для граждан.

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