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Производитель электромобилей Rivian увеличил ценовой диапазон IPO в надежде получить оценку в $65 млрд

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Американский производитель электрических автомобилей Rivian обновил заявку на публичное размещение акций. Компания установила диапазон цен в районе $72-74 за одну акцию вместо $57-62.

Производитель электромобилей Rivian увеличил ценовой диапазон IPO в надежде получить оценку в $65 млрд

Об этом сообщает Reuters. Если ранее автопроизводитель рассчитывал получить оценку в $60 млрд, то теперь в случае успеха Rivian сможет увеличить капитализацию бизнеса до $65 млрд.

Ведущими андеррайтерами размещения являются Morgan Stanley, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Rivian будет торговаться на бирже Nasdaq под тикером «RIVN».

При этом количество выставляемых на торги ценных бумаг осталось на уровне 135 млн штук, подписчикам также будут дополнительно доступны 20,25 млн акций компании.

Компания должна выйти на IPO уже на следующей неделе, несмотря на убытки. В 2020 году Rivian потеряла $1 млрд, а за первую половину этого года — уже $994 млн.

Производитель получил почти 50 тысяч предзаказов на электропикап R1T и внедорожник R1S (должен выйти в декабре). Также Rivian работает над контрактом на поставку 100 тысяч электрических фургонов для доставки, заказанных Amazon, которому принадлежат 20% акций автопроизводителя.

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Фото: Roschetzky Photography / Shutterstock

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