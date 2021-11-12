Акции главного конкурента Tesla начнут торговаться на Санкт-Петербургской бирже

«СПБ Биржа» объявила о скором начале торгов акциями главного конкурента Tesla – производителя электрокаров Rivian. Его IPO несколько дней назад стало самым успешным в США со времен размещения Facebook в 2012 году.

О включении ценных бумаг Rivian в список допущенных к торгам «СПБ Биржа» сообщила на своем сайте. Включение произойдет 15 ноября, о дате начала торгов биржа обещала сообщить позднее.

Производитель электромобилей Rivian три дня назад провел IPO на Nasdaq. Компания привлекла около $12 млрд и вышла на биржу с оценкой $67 млрд. Публичное размещение Rivian стало самым успешным в США со времен IPO Facebook (Meta) в 2012 году и 6-ым по результативности за всю историю американского фондового рынка.

По данным на 16:50 мск 12 ноября капитализация Rivian – главного конкурента Tesla – достигла $101,3 млрд. Акции компании торгуются по $123 за штуку при том, что цена при размещении была $78 за штуку – выше заявленного ценового диапазона в $72–$74. Котировки Rivian за три дня торгов выросли на ~23%.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!