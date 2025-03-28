Правительство продлило на три года тестирование роботакси «Яндекса»

«Технология существенно влияет на эффективность логистических процессов, способствует повышению безопасности дорожного движения, а также снижает остроту кадрового дефицита», — отметил первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

Тестирование роботакси проходит в Москве, на территории «Сириус» и в Иннополисе. Минэкономразвития подчеркнуло, что в за время эксперимента было совершено более 100 тыс. поездок, а общий пробег составил более 8 млн км.

Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин заявил, что результаты ЭПР должны учитываться при разработке федерального закона о регулировании высокоавтоматизированных транспортных средств. Он подчеркнул, что на данный момент механизм ЭПР является единственным легальным способом эксплуатации таких транспортных средств.

Правительство согласовало проект запуска беспилотного такси в Москве в 2022 году. Полностью беспилотные такси тогда разрешили только в «Сколково» и Иннополисе, на остальных территориях в машине должен находиться инженер, чтобы следить за обстановкой и иметь возможность подключиться к управлению.

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