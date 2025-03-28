Правительство продлило на три года тестирование роботакси «Яндекса»
- Новости
«Технология существенно влияет на эффективность логистических процессов, способствует повышению безопасности дорожного движения, а также снижает остроту кадрового дефицита», — отметил первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.
Тестирование роботакси проходит в Москве, на территории «Сириус» и в Иннополисе. Минэкономразвития подчеркнуло, что в за время эксперимента было совершено более 100 тыс. поездок, а общий пробег составил более 8 млн км.
Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин заявил, что результаты ЭПР должны учитываться при разработке федерального закона о регулировании высокоавтоматизированных транспортных средств. Он подчеркнул, что на данный момент механизм ЭПР является единственным легальным способом эксплуатации таких транспортных средств.
- Правительство согласовало проект запуска беспилотного такси в Москве в 2022 году. Полностью беспилотные такси тогда разрешили только в «Сколково» и Иннополисе, на остальных территориях в машине должен находиться инженер, чтобы следить за обстановкой и иметь возможность подключиться к управлению.
Фото на обложке: Alexander Sobol / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Топ-10 первоапрельских розыгрышей на работе
Материалы по теме
- Пройти курс «Как управлять финансами»
- 1 Власти предложили новые поправки в законопроект о локализации такси Под перевозки предложили использовать машины, произведенные в рамках СПИКов 27 марта 16:02
- 2 Роскомнадзор прокомментировал сбой у сервисов «Яндекса» Проблемы возникли из-за неполадок в инфраструктуре компании 17 марта 17:45
- 3 В работе «Яндекс Go» произошел сбой 17 марта Число жалоб за последний час превысило 4 тыс. 17 марта 14:45
- 4 Общественники предложили создать рабочую группу для обсуждения проекта о локализации такси Они опасаются роста цен на услуги и снижения комфорта пассажиров 17 марта 13:53