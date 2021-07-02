В Карелии появятся первые роботизированные фермы

Строительство первых роботизированных ферм в Карелии начнут в 2022 году. Сейчас уровень квалификации сотрудников не позволяет наращивать производительность молочной продукции до нужных объемов.

В Карелии на площадках совхозов «Ведлозерский»‎ и «Толвуйский»‎ создадут первые роботизированные фермы. Строительство которых начнется не раньше 2022 года. Об этом ТАСС сообщил министр сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов.

«Стройку мы начнем после того, как договоримся с Росагролизингом на следующий год, чтобы они включили в свой бюджет средства», — сказал Лабинов.

Проектно-сметную документацию по обоим объектам должны сдать к 31 октября.

Власти региона уже вложили 500 млн рублей в докапитализацию совхоза «Ведлозерский», которые были выделены из средств программы индивидуального развития республики. С модернизацией государственных предприятий в Карелии связывают планы по повышению рентабельности молочного животноводства на юге региона. По словам Лабинова, сейчас условия труда, по большей части ручного, в Толвуйском и Ведлозерском хозяйствах оставляют желать лучшего. Уровень квалификации сотрудников не позволяет наращивать производительность до нужных объемов и, как следствие, повышать зарплаты.

«Людей там должно быть в три раза меньше, а производство должно быть в три раза больше», — добавил собеседник агентства.

Совхозы «Толвуйский» и «Ведлозерский» в мае 2018 года были одобрены к приватизации, однако ни одно из предприятий так и не было продано из-за низкого интереса со стороны частных инвесторов. Оба предприятия являются убыточными и требуют модернизации. В рамках инвестиционных проектов планируют строительство роботизированных молочных комплексов в селе Толвуе мощностью 2 тысяч голов дойного стада, а в селе Ведлозере - 1,2 тысяч.

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Фото: Denis Babushkin/Shutterstock