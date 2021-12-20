Rolls-Royce не будет делать водородные автомобили

Компания элитных автомобилей Rolls-Royce не планирует создавать и производить автомобили на водородном топливе, бренд взял курс на электрификацию. Об этом RB.RU сообщил Франк Тиманн (Frank Tiemann), руководитель по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в России, Восточной Европе и Центральной Азии.
Rolls-Royce исследует возможности электрификации уже много лет. В 2011 компания выпустила экспериментальный автомобиль – полностью электрический Phantom. Как уточнил Франк Тиманн, электрокар испытали около 300 клиентов, именно их комментарии помогли сформировать планы бренда.
«Сложно предсказать, что ждет нас в будущем. На текущий момент мы не рассматриваем водород – мы приняли решение об электрификации. Клиентам не важно, что под капотом, для них важна плавность хода – то, что в компании называют эффектом «полета на волшебном ковре-самолете». Это может быть двигатель внутреннего сгорания или электрический двигатель – главное, никаких компромиссов», – отметил Франк Тиманн.
В конце сентября 2021 года бренд анонсировал свой первый электрический Rolls-Royce, автомобиль получил имя Spectre. За несколько лет первые образцы Spectre проедут 2,5 млн км, что эквивалентно 400 годам эксплуатации. Это самая сложная и объемная программа ходовых испытаний за всю историю британского автопроизводителя. В продажу модель поступит в IV квартале 2023 года, а к 2030 году все Rolls-Royce будут электрическими.
Ранее в компании также заявляли, что не планируют создавать и производить гибридные автомобили.
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Фото: Rolls-Royce
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