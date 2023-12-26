Крупные сети электроники обяжут продавать российскую технику

Власти намерены ввести обязательный минимум ассортимента российской электроники в офлайн- и онлайн-магазинах. Конкретные группы товаров еще не определены. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Участники рынка предположили, что это в первую очередь будет крупная бытовая техника. Офлайн-ритейлеров такая идея не беспокоит, пострадать, по словам экспертов, могут в основном маркетплейсы.

В Fplus поддерживают «идею создания единой системы мер поддержки российских брендов, местные производители готовы закрыть потребность в потребительской электронике во многих сегментах». Однако пока их конкурентоспособность ниже китайской, поэтому нужны программы кешбэка, софинансирование маркетинговых затрат и другие меры.

Ранее депутат «Единой России» Татьяна Буцкая подготовила новую версию законопроекта о «российской полке» — его разрабатывают при поддержке Минпромторга.

Маркетплейсы обяжут создать «российскую полку» — показывать в поисковой выдаче первые 50 наименований местных товаров. Под определение отечественных попадут те, которые изготовлены на территории России, при этом владельцами фабрик должны быть россияне или белорусы, а бренды товаров — принадлежать гражданам РФ.

По задумке автора новые нормы должны вступить в силу 1 марта 2024 года.

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