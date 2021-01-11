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Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке данных 1,3 млн владельцев Hyundai

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Роскомнадзор потребовал от компании Hyundai предоставить сведения о возможной утечке персональных данных 1,3 млн пользователей сайта hyundai.ru. Об этом сообщает «Интерфакс».

Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке данных 1,3 млн владельцев Hyundai

В случае подтверждения информации об утечке компания должна выявить причины и предпринять меры по минимизации рисков клиентов.

От Роскомнадзора в адрес Hyundai было направлено письмо с требованием предоставить соответствующие сведения. Также в ведомстве сообщили, что обращения от граждан по этой теме пока не поступали.

Ранее в понедельник 11 января 2021 года газета «КоммерсантЪ» сообщила о продаваемой базе данных российских владельцев автомобилей Hyundai. Ее стоимость на теневых форумах в сети оценивается примерно в $2 тысячи. По информации издания, база содержит сведения о 1,3 млн зарегистрированных пользователей сайта hyundai.ru.

Раскрытая информация включает ФИО, телефоны и домашние адреса пользователей, а также данные об автомобилях, заказе запчастей и участии в маркетинговой активности бренда. Отмечается, что злоумышленники могут использовать базу для угона автомобилей. Также их владельцам могут прийти сообщения от спамеров.

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Эксперты отмечают, что утечка похожа на настоящую, так как у продавца базы хорошая репутация и высокий рейтинг. В Hyundai по вопросу утечки данных от комментариев отказались.

Фото: Evgenii Emelianov / Shutterstock

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