Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре

Формальным предлогом для цензуры оказывается несоответствие возрастной категории, сообщил Роскомнадзор. Многие фильмы, которые транслировались на российских каналах без возрастных ограничений, на YouTube могут быть доступны только совершеннолетним. «Также многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых», — говорится в заявлении в Роскомнадзора (цитата РИА Новости).

YouTube блокирует ролики, которые доносят до зрителей «отличающуюся от принятой на Западе позицию», полагают в ведомстве. В качестве примера Роскомнадзор привел блокировку YouTube обращения президента России в аккаунте одного из федеральных каналов, что позже объяснили случайной ошибкой. Сервис также ограничивал доступ к роликам с государственным гимном России, объясняя это нарушением авторских прав.

«Роскомнадзор считает, что подобные действия американской интернет-компании нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, являются актом цензуры и ограничивают доступ российских интернет-пользователей к социально значимому контенту», — заявили в пресс-службе ведомства.

По данным Роскомнадзора, в 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и три раза — к их материалам. С начала 2021 года заблокированными оказались три аккаунта и пять материалов, сообщили в ведомстве.

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Фото: Tattoboo / Shutterstock